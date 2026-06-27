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Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizi, ilk iki bölümüyle reyting listelerinde zirveye yerleşirken, merakla beklenen 3. bölüm ilk fragmanı da izleyicilerle paylaşıldı.

İlk haftalardan itibaren dikkat çeken yapım, ABC1 20+ kategorisinde 4.92 reyting ve %18.38 izlenme payı, Total grubunda 4.51 reyting ve %17.03 izlenme payı, AB kategorisinde ise 4.01 reyting ile %17.19 izlenme payına ulaşarak tüm izleyici gruplarında günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Yalnızca iki bölümü yayınlanan dizinin 3. bölümüne ait ilk tanıtım da büyük ilgi gördü. Sosyal medyada fragman için "Heyecan her bölüm daha da yükseliyor", "Defne ile Kadir'i birlikte görmek istiyoruz" ve "Kadir ile Defne çok yakışıyor" gibi çok sayıda yorum paylaşıldı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Defne, söylediği küçük bir yalanın beklenmedik sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Şimdi onu oldukça zorlu bir görev beklemektedir: Birbirlerine tahammül edemeyen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturmak.

Kadir'i ikna edebilmek için onun çiftliğine kadar giden Defne, bu süreçte Kadir'in daha önce hiç görmediği yönlerini keşfeder. Öte yandan Tolga ise Defne'ye yakınlaşmak için karşısına çıkan her fırsatı değerlendirmeye çalışır.

Ancak Defne'nin mücadele ettiği tek konu aşk değildir. Kapıya dayanan borçlar ve kapanma tehlikesi yaşayan hukuk bürosu, hayatını daha da karmaşık hale getirir. Her şeyin çıkmaza girdiğini düşündüğü sırada yaşanan beklenmedik bir gelişme ona yeniden umut olur. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca geleceğe dair planlarını değil, duygularını da tamamen değiştirecektir.