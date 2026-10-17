Kaynak: Haber Merkezi

Show TV’de 18 Haziran 2026’da izleyiciyle buluşan Muhtemel Aşk, kısa sürede perşembe akşamlarının öne çıkan yapımları arasına girdi. Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’un başrollerini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Hayal Köseoğlu ve Evrim Doğan da bulunuyor.

Son günlerde yapımın 26. bölümde final yapacağına ilişkin söylentiler gündeme gelirken dizinin resmi hesabından konuya dair bir açıklama paylaşıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, Muhtemel Aşk’ın ekran macerasının devam ettiği ifade edildi. Paylaşımda, izleyicilerin yalnızca dizinin resmi hesaplarından yayımlanan açıklamaları takip etmeleri gerektiği vurgulanırken doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi istendi.

Yapım ekibinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Muhtemel Aşk’ta hikâyemiz ve ekran yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Gösterdiğiniz ilgi, verdiğiniz destek ve bizimle paylaştığınız içten mesajlar için teşekkür ederiz. Dizimizin yayın sürecine dair en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için yalnızca resmi hesaplarımızdaki duyuruları takip etmenizi, kaynağını bizden almayan haberlere ise itibar etmemenizi önemle rica ediyoruz.”

FİNAL TARİHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Dizinin yayın sürecinin devam ettiği duyurulmasına rağmen kaç bölüm daha ekranda kalacağı veya finalin hangi tarihte gerçekleşeceği konusunda bilgi verilmedi. Böylece 26. bölümde final yapılacağı yönündeki iddialara kesin bir tarih ya da bölüm sayısı üzerinden yanıt verilmedi. Yapımın mevcut durumda yayın hayatını sürdürdüğü mesajı öne çıktı.