Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Şaban İnce, Gemlik İlçe Seçim Kurulu Müdürü Sinan Şehzadeoğlu ile bir araya gelerek seçmen listelerine ilişkin bilgilendirme yazısını teslim aldı. Seçim takviminin işlemeye başladığını belirten İnce, vatandaşların demokratik haklarını kullanabilmeleri için listeleri kontrol etmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Muhtar İnce, 7 Haziran’da sandığa gidecek mahalle sakinlerine "Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için muhtarlığımıza gelerek seçmen listelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Listede ismi bulunmayan komşularımızın, en kısa sürede Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak kayıtlarını güncellemeleri şart." uyarılarında bulundu.

37 YILLIK DÖNEMİN ARDINDAN YENİ DÖNEM

Mahallede 37 yıl boyunca aralıksız muhtarlık yapan Enver Çelik’in vefatı, Gemlik’te derin bir üzüntü yaratmıştı. Çelik’in ardından mahallede bayrağı devralacak ismi belirlemek için yapılacak seçimde rekabet oldukça yüksek. Güncel verilere göre, yaklaşık 13 bin seçmenin bulunduğu mahallede şimdiden 3 muhtar adayı yarışa dahil oldu.

Yetkililer, sağlıklı bir seçim süreci için ikamet değişikliği yapan veya ilk kez oy kullanacak vatandaşların 28 Nisan’a kadar işlemlerini tamamlaması gerektiğini hatırlattı.