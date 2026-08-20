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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yöneticileri, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akdeniz’i ziyaret etti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanvekili Hatip Şeran ve Teşkilat Başkanı Turan Süme, Ordu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Buğra Gök ile birlikte Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kurucu ve Onursal Başkanı, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akdeniz’i ziyaret etti. Altınordu Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette muhtarlık camiasının temsilcileri Hüseyin Akdeniz ile bir araya geldi.

AKDENİZ’DEN TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akdeniz, “Nazik ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi.