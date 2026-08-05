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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde mahalle muhtarı Mehmet Polat, evine döndüğü sırada uğradığı saldırıda yaralandı. İddiaya göre yolu 3 kardeş tarafından kesilen Polat, araçtan indirilerek sopa ve yumruklarla darbedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EVİNE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre muhtar Mehmet Polat, köy meydanından evine dönerken önü 3 kardeş tarafından kesildi. Araçtan indirilen Polat, sopa ve yumruklarla darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralı muhtar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURNU KIRILDI, KABURGALARI EZİLDİ

Hastanede yapılan kontrollerde Mehmet Polat'ın burnunda kırık, kaburgalarında ezilme, yüzünde morluklar ve gözlerinde şişlik oluştuğu öğrenildi. Sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

MUHTARDAN AÇIKLAMA: ADALETE GÜVENİYORUM

Saldırının ardından açıklama yapan Mehmet Polat, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Köy meydanından evime gelirken yolda üç kardeş tarafından önüm kesildi. Arabadan indirilip sopalar ve yumruklarla darp edildim. Burnumda kırık, kaburgalarımda eziklik, yüzümde morluklar ve gözlerimde şişlik var. Şüphelilerden şikayetçiyim, adalete güveniyorum."

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.