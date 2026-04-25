Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. Darıçayalanı Mahallesi'nden Vezirköprü ilçe merkezine gitmek üzere kendisine ait minibüsle yola çıkan Muhtar Ahmet Diler, yolda seyir halindeyken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Diler, direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç devrildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Diler, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ

Hastanede yapılan incelemeler sonucunda, Muhtar Ahmet Diler'in kazadan önce kalp krizi geçirdiği ve hayatını bu nedenle kaybettiği kesinleşti.

Vezirköprü’de üzüntüyle karşılanan olay sonrası, muhtarın ailesi ve mahalle sakinleri hastaneye akın etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.