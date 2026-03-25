Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DUALAR OKUNDU, GÜL BIRAKILDI

Törene Mustafa Destici ve beraberindeki heyet de iştirak etti. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anmanın ardından, geçen 17 yılı simgelemek amacıyla Yazıcıoğlu’nun kabrine 17 gül bırakıldı.

KKTC’DEN ANLAMLI KATKI

Anma programında ayrıca, BBP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği tarafından Boğaz Şehitliği’nden getirilen toprak ile KKTC bayrağı da Yazıcıoğlu’nun kabrine konuldu.

'İLKELİ DURUŞUYLA HATIRLANIYOR'

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Destici, Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarına rahmet dileyerek onun siyasi hayatı boyunca sergilediği duruşa dikkat çekti. Yazıcıoğlu’nun “Türk-İslam” ideali doğrultusunda son nefesine kadar mücadele ettiğini belirten Destici, onu saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.