Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında Yazıcıoğlu ve yanındaki beş kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma dosyasını inceleyen Kahramanmaraş başsavcılığı yetkisizlik kararı vermişti.

Dosya 12 Haziran’da işlemlerin devam etmesi için Ankara başsavcılığına gönderildi. 13 Temmuz’da Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 25 kişinin gözaltına alındığı duyurmuştu.

Ankara başsavcılığının açıklamasına göre gözaltı kararı verilen kişilere ‘FETÖ’ faaliyetleri kapsamında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlaması yöneltildi.

Hakimlik 19 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma sürüyor.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

31 Aralık 1954‘te Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğan Muhsin Yazıcıoğlu, 1980 öncesi yüzlerce gencin yaşamını yititrdiği siyasi çatışmaların yaşandığı dönemde Ülkücü Gençlik Derneği‘nin genel başkanlığını yapıyordu. 12 Eylül darbesinin ardından MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda yargılanan Yazıcıoğlu, yedi buçuk yıl Mamak Cezaevi’nde hapis yattı.

Yazıcıoğlu kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi‘nin genel başkanlığını 29 Ocak 1993‘ten ölümüne dek sürdürdü. Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde, Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopterin bilinmeyen bir sebeple düşmesi sonucu öldü.