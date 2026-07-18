Türk siyasetinin en tartışmalı olaylarından biri olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazası, aradan geçen yıllara rağmen kamuoyunun gündeminden hiç düşmedi. Şimdi dosyanın yeniden açılacağı yönündeki gelişmeler ise, geçmişte verilen kararları ve o dönemde ortaya konulan kesin kanaatleri yeniden tartışmaya açıyor.

Burada dikkat çeken en önemli çelişki şudur: Dosya kapatılırken de iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) vardı, bugün yeniden araştırılması gündeme gelirken de iktidarda yine aynı parti bulunuyor. O halde kamuoyunun sorması gereken soru sadece "Ne oldu?" değildir. Asıl soru, "O gün neden böyle denildi, bugün neden farklı söyleniyor?" olmalıdır.

25 Mart 2009 günü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingden Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki programa gitmek üzere helikoptere bindi. Helikopterde pilot ile birlikte toplam altı kişi bulunuyordu. Kısa süre sonra helikopterle irtibat kesildi.

Asıl tartışma, kazanın meydana gelmesinden sonra başladı.

Türkiye, saatlerce hatta günlerce süren arama kurtarma çalışmalarını televizyonlardan canlı izledi. Kaza yerinin geç bulunması, koordinat karmaşası, farklı kurumlar arasındaki iletişim eksiklikleri ve kamuoyuna verilen çelişkili bilgiler, ilk günden itibaren soru işaretlerini büyüttü.

Kazanın ardından hazırlanan resmi raporlar, olayın bir helikopter kazası olduğu yönünde değerlendirmeler içerdi. Soruşturma süreci de bu çerçevede ilerledi. Yıllar içerisinde çeşitli bilirkişi raporları hazırlandı, farklı iddialar araştırıldı, kamu görevlileri hakkında bazı soruşturmalar yürütüldü. Ancak temel dosya bakımından olayın "kaza" olduğu yönündeki yaklaşım değişmedi.

Bu süreçte Yazıcıoğlu ailesi, avukatları ve BBP camiası ise dosyanın eksik araştırıldığını savundu. Özellikle olay yerindeki bazı cihazların söküldüğü, deliller üzerinde usulsüz işlemler yapıldığı, arama kurtarma sürecindeki ihmaller ve bazı kamu görevlilerinin davranışları hakkında yıllarca itirazlar dile getirildi.

Kamuoyunun hafızasında yer eden en önemli başlıklardan biri de, helikopterde bulunduğu belirtilen bazı elektronik cihazlarla ilgili tartışmalar oldu. Bu konuda açılan davalar, verilen mahkûmiyet kararları ve disiplin süreçleri, olayın yalnızca sıradan bir kaza olarak görülmesini zorlaştıran unsurlar arasında gösterildi.

Bununla birlikte, bugüne kadar "helikopter kesin olarak düşürülmüştür" ya da "suikast olduğu yargı kararıyla sabittir" denilebilecek kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunmamaktadır. Bu ayrımı yapmak önemlidir. Kamuoyunda yıllardır dile getirilen suikast iddiaları vardır; ancak bunlar hukuken kesinleşmiş bir sonuca ulaşmış değildir.

Tam da bu nedenle dosyanın yeniden gündeme gelmesi önem taşıyor.

Çünkü yeniden araştırma kararı, geçmişte yapılan soruşturmaların yeterliliğinin de sorgulanması anlamına gelir. Eğer ilk soruşturmalar eksiksiz yürütüldüyse, bugün neden yeniden inceleme ihtiyacı doğmaktadır? Eğer yeni deliller veya yeni değerlendirmeler söz konusuysa, bunlar neden daha önce ortaya çıkarılamamıştır?

İşte kamuoyunun cevap beklediği temel sorular bunlardır.

Siyasi açıdan bakıldığında ise daha dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor.

2009 yılında iktidarda AKP vardı.

Sonraki yıllarda soruşturmalar yürütülürken de AKP iktidardaydı.

Dosyanın kapanmasına giden süreçte de hükümet değişmedi.

Bugün yeniden açılacağı konuşulan süreçte de hükümet yine aynı.

Yani değişen iktidar değil; değişen değerlendirmeler ve söylemler.

Bu noktada sadece devlet kurumlarının değil, kamuoyunun tutumu da sorgulanmalıdır.

İlk günlerde "Bu olay tamamen kazadır." diyenler vardı.

Dosya kapatıldığında "Artık konu kapanmıştır." diyenler de aynı çevrelerden yükseliyordu.

Bugün ise aynı çevrelerin önemli bir bölümü, yeniden soruşturmayı destekleyen açıklamalar yapıyor.

Elbette yeni deliller ortaya çıkarsa herkes görüşünü değiştirebilir. Bilim de hukuk da bunu gerektirir. Ancak değişen görüşlerin gerekçesi açık biçimde anlatılmadığında kamuoyunda güven sorunu oluşur.

Daha dikkat çekici olan ise toplumun bir kesiminin tavrıdır.

Dün "kaza" denildiğinde hiç sorgulamadan kabul edenler...

Bugün "yeniden araştırılsın" denildiğinde yine sorgulamadan alkışlıyor.

Aslında değişmeyen şey, olay hakkındaki kanaat değil; söylenene duyulan mutlak bağlılık.

Oysa hukuk, alkışla değil delille işler.

Bir dosyanın yeniden açılması, geçmişteki kararların otomatik olarak yanlış olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde geçmişte verilen kararlar da yeni araştırmaların gereksiz olduğu sonucunu doğurmaz. Hukukun görevi, ortaya çıkan her yeni bilgi ve iddiayı tarafsız biçimde değerlendirmektir.

Muhsin Yazıcıoğlu yalnızca bir siyasi partinin genel başkanı değildi. Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde iz bırakmış önemli isimlerden biriydi. Böyle bir ismin ölümüne ilişkin en küçük şüphe bile, bütün yönleriyle araştırılmayı hak eder.

Bu nedenle mesele artık yalnızca bir helikopter kazasının aydınlatılması değildir.

Mesele, devletin kendi soruşturmalarına duyulan güvenin korunmasıdır.

Çünkü bir dosya yıllarca "kaza" denilerek kapatılıyor, aradan uzun yıllar geçtikten sonra aynı devlet yeniden farklı ihtimalleri araştırmaya başlıyorsa, kamuoyunun "Neden?" sorusunu sorması son derece doğaldır.

Belki yeniden yapılacak incelemeler sonunda yine aynı sonuca ulaşılacaktır.

Belki de bugüne kadar bilinmeyen yeni bulgular ortaya çıkacaktır.

Ancak hangi sonuç çıkarsa çıksın, önemli olan tek şey gerçeğin eksiksiz ortaya konulmasıdır.

Çünkü adalet, yalnızca doğru karar vermek değildir.

Adalet, doğru kararın neden doğru olduğuna toplumun ikna olmasını da sağlamaktır.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ bu güven sınavını vermeye devam ediyor. Eğer bugün yeni bir sayfa açılıyorsa, bu yalnızca olayın değil, geçmişteki soruşturma süreçlerinin de şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. Böylece cevap bekleyen sorular azalırsa, geriye sadece hüküm değil; vicdanları da tatmin eden bir adalet duygusu kalır.