Özgür Özel'in Akın Gürlek'in mal varlığı olduğunu iddia ettiği tapuları açıklamasından sonra Gürlek, konuyu değiştirmiş ve "Muhittin Böcek Manisa'da Özgür Özel'e rüşvet verdi" iddiasında bulunmuştu. Gürlek'in bu iddialarına yanıt veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm iddiaları yalanladı.

Muhittin Böcek'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Genel Başkan, rahmetli Ferdi Zeyrek'in seçim kampanya sürecinde projelerimi Ferdi Zeyrek’e anlatmamı istedi. Bir ekip olarak Manisa’ya gidip projelerimi Ferdi Başkan’a anlattım. Yanımda çalışan bir arkadaşımız ve iki güvenlik vardı. Hatta iki de polis bulunuyordu. O kadar insanın arasında para alışverişi mi yapılırmış?