Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa’da bir benzin istasyonunda bir araya geldiklerini ve bu görüşmenin baz istasyonu (HTS) kayıtlarıyla kanıtlandığını iddia etmişti.

Bakan Gürlek, bu buluşmada Böcek’in adaylığı karşılığında Özel’e rüşvet verildiğini öne sürerek, tutuklu bulunan Böcek’in bu konuda itirafçı olacağını dile getirmişti.

ŞOFÖRLERİNE GÖZALTI KARARI

Gazeteci Seyhan Avşar'ın aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın gözaltına alındı. İki ismin İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...