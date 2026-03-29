Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında "rüşvet verme" suçlamasıyla gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Böcek'in Özel Kalemi Yasin Yellice gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yellice çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Böcek'in şoförlerinin tutuklanmasının ardından, belediye Özel Kalemi Yasin Yellice Antalya'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Yellice, savcılık sorgusunun tamamlanmasıyla beraber "tutuklama" talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Yellice çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BÖCEK İTİRAF EDECEK ZAMANI VAR'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Muhittin Böcek’in 2024 yılında Manisa'da bir benzin istasyonuna gidip Özgür Özel’e para verdiğini" ifade etmiş ve "Muhittin Böcek bunu itiraf edecek. Zamanı var" demişti.

Bu açıklamaların ardından, Böcek'in şoförleri gözaltına alınmış ve suçlamaları reddetmelerine rağmen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞOFÖR "YASİN YELLİCE DE ARAÇTAYDI" DEDİ

Tutuklanan şoförlerin savcılık ifadelerinde, mahkemeye sevk edilen Yasin Yellice'nin de ismi yer aldı.

Muhittin Böcek'in makam şoförü Aydın Günaydın, savcılık ifadesinde Manisa seyahatini doğruladı ancak herhangi bir para veya çanta görmediğini belirtti. Günaydın'ın ifadesinde Yasin Yellice'nin de araçta olduğu şu sözlerle anlatıldı:

"Bahsedilen tarihte iki araçla Manisa iline gittik. Öndeki aracı ben kullanıyordum; araçta Başkan Muhittin Böcek ve özel kalemi Yasin Yellice bulunuyordu. Muhittin Böcek, belediye başkan adayı Ferdi Zeyrek'e destek olmak için Manisa'ya gideceğimizden bahsetmişti. Manisa girişinde bir benzin istasyonunda mola verdik. Muhittin Böcek, özel kalem ve korumaları ile birlikte lavaboya gitti. 15 dakika sonra ayrıldık. Başkanın burada birisiyle görüşüp görüşmediğini bilmiyorum."

İfadesinin devamında Böcek'in, Ferdi Zeyrek ile 'FZ Yapı' isimli bir iş yerinde görüştüğünü belirten Günaydın, "Benim bildiğim kadarıyla benzinlikte lavaboya giderken başkanın ya da ekibinin elinde çanta bulunmuyordu" dedi.