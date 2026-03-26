İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu olan Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, dün Antalya'da gözaltına alınmıştı.