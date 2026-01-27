Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında hazırlanan iddianameye Muharrem İnce'nin oğlunun da adı girdi.

Muhittin Böcek'le ilçe belediye başkanlığı döneminden bu yana çalışan ve 2019 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak görev alan Tuncay Sarıhan itirafçı olarak ifadesinde çeşitli iddialarda bulundu.

Tuncay Sarıhan'ın iddianamede de yer alan ifadesindeki iddialardan biri de Muharrem İnce'nin oğluyla ilgiliydi.

Tuncay Sarıhan ifadesinde şöyle dedi:

"2018 yılında Muhittin Böcek beni çağırarak yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce’ye yardım parası vereceğini, bu nedenle belediyede güncel işi olan müteahhitlerden 200.000 TL toplamamı istedi. Ben bu paranın seçim yardımı olduğuna inanmadım. Ancak Muhittin Böcek’in talimatını yerine getirerek şu anda kim olduklarını hatırlayamadığım bazı müteahhitlerden bu parayı topladım. Parayı topladığımı Muhittin Böcek’e bildirdiğimde bana beni çağıracağını ve parayı o zaman getirmemi söyledi. Birkaç gün sonra parayı götürmem için beni çağırdı. Ben de parayı dosya çantası içine koyarak makam odasına gittim. Beni makam odasında bir süre bekletti. Sonra odaya birisini aldı. Ben bu genç kişinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce olduğunu orada öğrendim. Ben dosya çantası içinde götürdüğüm parayı bu kişiye verdim. O da yanında olan sırt çantasına parayı koydu. Muhittin Böcek beni normalde böyle bir ortama sokmazdı. Ancak benim bunun parti yardımı olduğuna inanmadığımı anladı ve daha önce açıkladığım gibi aramızda bir soğukluk olduğu için gözümle görmemi istediğini düşünüyorum. Zira bu tarihten önce uzun süre beni böyle işlerden uzak tutmaya çalışıyordu. Bu paranın yardım olarak mı yoksa siyasi bir vaadin karşılığı olarak mı verildiğini kesin olarak bilmiyorum. Ancak Muhittin Böcek’in kendi parasından vermediğini müteahhitlerden toplanan paranın verildiğini bizzat kendim topladığım için biliyorum."