Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Ali Taş'ın aktardığına göre, 5 Temmuz 2025 yılından bu yana cezaevinde bulunan Muhittin Böcek, cumartesi akşam saatlerinde yaşadığı çok şiddetli öksürük nöbeti nedeniyle yarıda bıraktığı avukat görüşmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'COVİD DÖNEMİNDE YAŞADIĞIM SEMPTOMLARI YAŞIYORUM'

'COVID döneminde yaşadığım semptomları yaşıyorum' dediği ifade edilen Muhittin Böcek'in geçen hafta içerisinde akciğerinde yaşadığı sorunlar sebebiyle cezaevinde çok ciddi öksürük krizleri geçirdiği belirtilmişti.