Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz 2025'te kamu görevlisinin makamının gücünü kullanarak karşı taraftan baskı veya zorlamayla maddi menfaat elde etmesini düzenleyen "irtikap" iddiasıyla gözaltına alınmış, üç sayfa tutan ifadesinden sonra da tutuklanmıştı.

"MUHİTTİN BÖCEK'İN BEKLENTİSİNİN EV HAPSİ"

Gazeteci Saygı Öztürk'ün Muhittin Böcek ile ilgili bugünkü yazısı dikkat çekti. Öztürk, yarın yeniden mahkeme karşısına çıkacak olan Muhittin Böcek'in beklentisinin "ev hapsi" olduğunu duyurdu.

Böcek'in, başında "Namusu ve şerefi üzerine" yemin ettiği konularda, son dönemde verdiği ifadelerin tam tersini söylemesinin hayret uyandırdığını ifade eden Öztürk "Duruşma, tutukluluğun değerlendirme sürecine de rastlıyor. Muhittin Böcek'in avukatlarının beklentisi, tutukluluğun ev hapsine dönüştürüleceği, bir ay sonra da tahliye edileceği yolunda. Ana soruşturmada zimmet ve rüşvet yok. İrtikaptan yargılanacak. Ceza alsa bile tutuklulukta geçen süre, verilecek cezayı karşıladığı belirtiliyor." dedi.

"NAMUSU, ŞEREFİ ÜZERİNE DE YEMİN EDİYORDU"

Muhittin Böcek'in aday yapılması için kimseye beş kuruş vermediğini söylediğini hatırlatan Öztürk yazısına şöyle devam etti:

"Hatta bunun için namusu, şerefi üzerine de yemin ediyordu. Ne olduysa oldu, itiraflarda bulunmaya başladı. Şuna bu kadar Euro, şuna bu kadar dolar, kimisine de TL olarak para verdiğini ek ifadelerinde söyledi. Yalnız kendisi değil, oğlu Gökhan Böcek de verdiğini öne sürdüğü paraları açıkladı. Muhittin Böcek ve oğlunun bu itiraflarının pişmanlık yasasından yararlanmaya dönük olduğu söylendi. Son olarak ifadesinde özellikle tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'nin önceki Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan açıklamaları dikkat çekti.

Konuyla ilgisi olmamasına rağmen bunlar hakkında yorumlarda bulundu. İşte, bu açıklamalar çok dikkat çekti, sanki bir yıldır bunları söylemesi için cezaevinde tutulduğu yorumları yapıldı. DOST SANDIKLARIM Böcek, dün sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları ifade etti:

"5 Temmuz'da tutuklandım, bugün de 5 Temmuz. 365 gün. 1 yılda dost sandıklarımı, vefasız menfaatçileri, can dostlarımı, bugünleri asla unutmayacağız. İhanetin bahanesi olmaz bedeli olur. Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar acılı ve üzgün hissetmedim. Yeri geldi sustum, yeri geldi haykırdım, yeri geldi isyan ettim. İyi günde kötü günde hep yanınızda oldum. 6 dönemdir kimseyi ötekileştirmedim, yılmadan, yorulmadan, şantaja, kumpasa izin vermedim. Oy verenin de vermeyenin de 'Herkesin Başkanı' oldum. Ben her zamanki gibi devlete, adalete olan inancımla ve bağlılığımla, üslubum, nezaketim ve duruşumla adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."