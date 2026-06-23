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Kaynak: AA

2016 yılında mühendislik fakültelerinde 146 bin 766 kadın öğrenci bulunurken, 2026 itibarıyla bu sayı 163 bin 105'e yükseldi. Böylece son 10 yılda kadın mühendislik öğrencilerinin sayısında yüzde 11,1 oranında artış kaydedildi.

Kadınların mühendislik programlarındaki temsili de dikkat çekici şekilde yükseldi. 2016 yılında toplam mühendislik öğrencileri içerisinde kadınların payı yüzde 27,5 seviyesindeyken, 2026 yılında bu oran yüzde 31,6'ya çıktı. Son dört yılda düzenli bir yükseliş gösteren oran, 2022'de yüzde 28,1, 2023'te yüzde 28,7, 2024'te yüzde 29,7 ve 2025'te yüzde 30,6 olarak gerçekleşmişti.

2025-2026 akademik yılında mühendislik programlarında öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 516 bin 471'e ulaşırken, kadın öğrencilerin payı yüzde 31,6 ile son 10 yılın rekorunu kırdı. Böylece kadınların mühendislik eğitimindeki temsil oranı son on yılda yaklaşık yüzde 15 oranında yükselmiş oldu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mühendislik alanında kadın öğrenci sayısındaki artışın Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesi açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde elde ettiği başarıların güçlü bir yükseköğretim sistemi sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Özvar, sektörde görev yapan mühendislerin büyük bölümünün Türk üniversitelerinden mezun olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinden yapay zekaya, havacılıktan uzay teknolojilerine kadar birçok stratejik alanda Türk mühendislerin önemli başarılara imza attığını kaydeden Özvar, kadın mühendislerin bu başarı hikâyelerindeki rolünün her geçen gün arttığını söyledi.

Kadınların mühendislik alanındaki varlığının güçlenmesinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik değer taşıdığına dikkat çeken Özvar, daha fazla kadın mühendisin araştırma-geliştirme faaliyetlerinde yer almasını ve teknoloji üretim süreçlerine yön vermesini önemsediklerini belirtti.

YÖK, mühendislik programlarında kadın öğrenci oranındaki yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörürken, bu gelişmenin yükseköğretim sisteminin olumlu dönüşümünün önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret etti.