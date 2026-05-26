CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir Cumhuriyet Meydanı olarak belirlenen fakat Valilik izni olmadığı için polisin müdahalesiyle karşılaşılan yurttaşlarla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Özel, Gündoğdu Meydanı'na çıkan kavşakta, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde otobüsten yurttaşları selamladı.

MUHARREM İNCE'DEN BÜYÜK JEST

Mitingde kullanılan otobüsteki bir ayrıntı ise dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, otobüsün eskiden Memleket Partisi'ne ait olduğu görüldü. Geçtiğimiz aylarda CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'nin, seçim otobüsünü Özgür Özel'e tahsis edildiği öğrenildi.