Kaynak: Diğer

Hürriyet Gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan İnce’nin açıklamasından satırbaşları şu şekilde…



Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamasında ‘’Ortadan gideyim top ayağıma gelir. Vallahi billahi böyle bir derdim yok. Bir hırsım yok benim. Onları aştım ben. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerini yaptım. Parti kurdum, parasız pulsuz çok kısa sürede partinin örgütlenmesini tamamladım. Beni bir yere getirsinler falan. Yok böyle derdim.’’ İfadelerini kullandı.

‘OYUNU PARA İLE SATANLA İŞİM OLMAZ’

‘’Benim bu millete karşı sorumluluğum var. Ben bu partinin abisi sayılırım. Ben diyorum ki: Tüzüğü değiştirelim, genel başkanı üyeler seçsin. Delege sisteminden kurtulalım. Delege sistemi, maalesef yozlaşma getiriyor. 2019’daki kurultayda bir delege beni aradı, “Ben senin için imza verdim, bana beş bin lira verdiler, imzamı çektim. İstersen bunu kamuoyuna açıklarım” dedi. Ben de “Oyunu parayla satan adamla benim işim olmaz” diyerek telefonu kapattım. Delege sistemine son verelim artık.’’

‘PARTİ İÇİNDE KAVGA İSTEMİYORUM’



Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi’ne butlan kararını ‘Ben parti içinde kavga istemiyorum’ sözleriyle eleştirdi.

‘’Butlan olayına bakışım şu: Ben bu mahkeme kararını doğru bulmuyorum, içime sindiremiyorum. Kurultayla seçilmiş bir genel başkan var. Ancak ortada bir mahkeme kararı var. Ne yapacaksın? Mahkeme kararını tanımayacak mısın? İyi ama buna uymak zorunluluğu var. Benim durduğum yer şurası: Ben parti içinde kavga istemiyorum.’’