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Kaynak: Haber Merkezi

CHP'de olası olağanüstü kurultay öncesinde genel başkan adaylığı tartışmaları sürerken, ismi adaylar arasında gösterilen Muharrem İnce, hakkında ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. tv100 ekranlarında gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre İnce, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

'ADAY OLMAK GİBİ BİR DERDİM YOK'

İnce, "Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda hiçbir çalışmam da yok" ifadelerini kullandı.

Yazlık evinde torunlarıyla zaman geçirdiğini dile getiren İnce, siyasi gündemi yakından takip etmediğini belirterek, "Emin olun televizyon bile izlemiyorum" dedi.