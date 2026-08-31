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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun’un önemli ticari merkezlerinden Terme’de, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Muharrem Çelik, oda üyelerinin çehresini değiştirecek vizyon projelerini açıkladı. Çelik, odanın sadece belge alınan bürokratik bir kurum olmaktan çıkıp, ticaretin ve ortak aklın kalbi haline geleceğini vurguladı.

"Üyelerimize Yakışan Modern Bir Buluşma Alanı"Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muharrem Çelik, üyelerin en büyük eksikliklerinden birini gidermek için kolları sıvadıklarını belirtti.

Göreve geldiklerinde hızla hayata geçirecekleri "Üye Lokali" müjdesini veren Çelik, şu ifadeleri kullandı:"Üyelerimizin bir araya gelebileceği, misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabileceği ve prestijli iş görüşmelerini gerçekleştirebileceği modern bir Üye Lokali kazandıracağız.

Bu alan, Terme ticaretine yön verenlerin ortak buluşma noktası olacak.

"ÇOK AMAÇLI KONFERANS SALONU GELİYOR.

Terme’nin ticari vizyonunu geliştirmek adına eğitim ve seminerlerin önemine dikkat çeken Çelik, modern bir altyapı sözü verdi.

Ticaret dünyasındaki yenilikleri Terme’ye taşıyacaklarını belirten Başkan Adayı, "Toplantı, eğitim, seminer ve konferansların eksiksiz düzenlenebileceği çok amaçlı bir konferans salonunu üyelerimizin hizmetine sunacağız.

Amacımız, esnafımızın ve iş insanlarımızın küresel ticaretteki gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamaktır" dedi.

"Sadece Belge Alınan Değil, Fırsat Doğan Bir Merkez"Oda yönetiminde katılımcı ve dinamik bir anlayış benimseyeceklerini ifade eden Muharrem Çelik, hedeflerini şu sözlerle özetledi:"Odamızı sadece evrak ve belge alınan soğuk bir bina olmaktan kurtaracağız.

Terme Ticaret ve Sanayi Odası; üyelerimizin buluştuğu, güçlü iş birliklerinin kurulduğu ve yepyeni ticari fırsatların doğduğu canlı bir merkez haline gelecek. Terme kazanacak, üyelerimiz kazanacak."