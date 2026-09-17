Yeniçağ Gazetesi
17 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin

Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin

Ekonomist Muhammet Bayram, ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılabilecek artışlara ilişkin tahminlerini paylaştı. Bayram, en düşük emekli maaşının 25 bin TL, en düşük memur maaşının ise 75 bin TL civarına çıkabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağı yönündeki açıklama yaptı.

1 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 2

Konu ocak ayında yapılacak maaş zamlarını yeniden gündeme taşıdı.

2 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 3

Ekonomist Muhammet Bayram, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede emekli, memur ve asgari ücretlilerin maaşlarına ilişkin beklentilerini açıkladı.

3 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 4

Bayram, Orta Vadeli Program’ın 6 Eylül’de açıklanmasının ardından yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28’e, beklenen enflasyonun ise yüzde 21’e yükseltildiğini belirtti.

4 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 5

Bu çerçevede temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkının yüzde 10 ila 13 arasında gerçekleşebileceğini ifade etti.

5 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 6

Memur ve emeklilerin altı aylık enflasyon farkı aldığını hatırlatan Bayram, oluşabilecek enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşlarının da yeniden düzenlenebileceğini söyledi.

6 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 7

Bayram’ın tahminine göre yüzde 10’luk bir artış gerçekleşmesi durumunda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yaklaşık 25 bin TL seviyesine yükselebilir.

7 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 8

Bayram, oplu sözleşme zammının da hesaba katılmasıyla en düşük memur emeklisi maaşında yaklaşık yüzde 8 seviyesinde bir artış oluşabileceğini belirtti.

8 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 9

Bu durumda maaşın 34 bin TL civarına çıkabileceğini ifade etti.

9 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 10

En düşük memur maaşının ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının etkisiyle 75 bin TL civarına ulaşabileceği tahmininde bulundu.

10 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 11

Bayram, söz konusu rakamların mevcut enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar olduğunu vurguladı.

11 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 12

Yıl sonuna kadar gerçekleşecek enflasyonun nihai maaş artışlarını belirleyeceğini kaydetti.

12 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 13

Mehmet Şimşek’in memur ve emeklilere en az enflasyon oranında maaş farkı verileceğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

13 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 14

Bayram, bu ifadenin enflasyon farkının üzerinde bir refah payı artışının da gündeme gelebileceğine işaret ettiğini söyledi.

14 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 15

Bayram, mevcut tahminlere ek olarak refah payı artışının gündeme gelebileceğini belirtirken, yapılacak düzenlemelerin dezenflasyon politikasını bozacak bir yapıya dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

15 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 16

Memur ve emeklilerin enflasyon farkıyla korunmasının mevcut sistem içerisinde uygulanan bir yöntem olduğunu belirtti.

16 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 17

Bayram, buna ek olarak refah payının da değerlendirilebileceğini söyledi.

17 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 18

Bayram, maaş düzenlemelerinde vatandaşın alım gücünün korunması ile enflasyonla mücadele politikası arasında denge kurulması gerektiğini belirtti.

18 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 19

Bayram, hem çalışan ve emeklilerin alım gücünün korunmasının hem de enflasyonla mücadele politikasının sürdürülmesinin önem taşıdığını söyledi.

19 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 20

Asgari ücret konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bayram, yıl içerisinde asgari ücrete ikinci bir zam yapılmadığını hatırlattı.

20 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 21

Bayram, ocak ayında asgari ücrete yıl sonu enflasyonu kadar, yani yüzde 28 ila 29 arasında bir artış yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

21 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 22

Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon yerine gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması gerektiğini savundu.

22 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 23

Bayram, bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmamasının nedenlerinden birinin enflasyonun daha da yükseleceği endişesi olduğunu belirtti.

23 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 24

Bayram, asgari ücret artışı yapılmamasına rağmen enflasyonun beklenen seviyelere gerilemediğini ifade etti.

24 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 25

Asgari ücretin enflasyona neden olmadığı görüşünü dile getirdi.

25 26
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin - Resim: 26

Ekonomist Bayram, asgari ücret artışında enflasyon farkının yanı sıra refah payının da gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

26 26
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro