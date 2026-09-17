Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağı yönündeki açıklama yaptı.
Muhammet Bayram rakam verdi: Emekli ve memur maaşlarında yeni tahmin
Ekonomist Muhammet Bayram, ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılabilecek artışlara ilişkin tahminlerini paylaştı. Bayram, en düşük emekli maaşının 25 bin TL, en düşük memur maaşının ise 75 bin TL civarına çıkabileceğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Konu ocak ayında yapılacak maaş zamlarını yeniden gündeme taşıdı.
Ekonomist Muhammet Bayram, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede emekli, memur ve asgari ücretlilerin maaşlarına ilişkin beklentilerini açıkladı.
Bayram, Orta Vadeli Program’ın 6 Eylül’de açıklanmasının ardından yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28’e, beklenen enflasyonun ise yüzde 21’e yükseltildiğini belirtti.
Bu çerçevede temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkının yüzde 10 ila 13 arasında gerçekleşebileceğini ifade etti.
Memur ve emeklilerin altı aylık enflasyon farkı aldığını hatırlatan Bayram, oluşabilecek enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşlarının da yeniden düzenlenebileceğini söyledi.
Bayram’ın tahminine göre yüzde 10’luk bir artış gerçekleşmesi durumunda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yaklaşık 25 bin TL seviyesine yükselebilir.
Bayram, oplu sözleşme zammının da hesaba katılmasıyla en düşük memur emeklisi maaşında yaklaşık yüzde 8 seviyesinde bir artış oluşabileceğini belirtti.
Bu durumda maaşın 34 bin TL civarına çıkabileceğini ifade etti.
En düşük memur maaşının ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının etkisiyle 75 bin TL civarına ulaşabileceği tahmininde bulundu.
Bayram, söz konusu rakamların mevcut enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar olduğunu vurguladı.
Yıl sonuna kadar gerçekleşecek enflasyonun nihai maaş artışlarını belirleyeceğini kaydetti.
Mehmet Şimşek’in memur ve emeklilere en az enflasyon oranında maaş farkı verileceğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
Bayram, bu ifadenin enflasyon farkının üzerinde bir refah payı artışının da gündeme gelebileceğine işaret ettiğini söyledi.
Bayram, mevcut tahminlere ek olarak refah payı artışının gündeme gelebileceğini belirtirken, yapılacak düzenlemelerin dezenflasyon politikasını bozacak bir yapıya dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.
Memur ve emeklilerin enflasyon farkıyla korunmasının mevcut sistem içerisinde uygulanan bir yöntem olduğunu belirtti.
Bayram, buna ek olarak refah payının da değerlendirilebileceğini söyledi.
Bayram, maaş düzenlemelerinde vatandaşın alım gücünün korunması ile enflasyonla mücadele politikası arasında denge kurulması gerektiğini belirtti.
Bayram, hem çalışan ve emeklilerin alım gücünün korunmasının hem de enflasyonla mücadele politikasının sürdürülmesinin önem taşıdığını söyledi.
Asgari ücret konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bayram, yıl içerisinde asgari ücrete ikinci bir zam yapılmadığını hatırlattı.
Bayram, ocak ayında asgari ücrete yıl sonu enflasyonu kadar, yani yüzde 28 ila 29 arasında bir artış yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon yerine gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması gerektiğini savundu.
Bayram, bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmamasının nedenlerinden birinin enflasyonun daha da yükseleceği endişesi olduğunu belirtti.
Bayram, asgari ücret artışı yapılmamasına rağmen enflasyonun beklenen seviyelere gerilemediğini ifade etti.
Asgari ücretin enflasyona neden olmadığı görüşünü dile getirdi.
Ekonomist Bayram, asgari ücret artışında enflasyon farkının yanı sıra refah payının da gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.