Muhammet Bayram asgari ücrette yıl sonu net rakam verdi

"Cumhurbaşkanımızın sözüdür; vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ben en az yüzde 30'luk, en fazla yüzde 35'lik bir artışın kapıda olduğunu düşünüyorum ve yapılması gerektiğine inanıyorum. Asgari ücrette en az yüzde 30 artış bekliyorum."