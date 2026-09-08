Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Muhammet Bayram asgari ücrette yıl sonu net rakam verdi
Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı canlı yayında asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yeni dönem için artış rakamına dair net konuştu.Süleyman Çay
Temmuz ayında açlık sınırı altında maaş alan işçiye artış yapılmadığını hatırlatan Bayram, vatandaşın alım gücünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Geçtiğimiz yıl yapılan zammın gerçekleşen ve hedeflenen enflasyonun ortalaması alınarak yapıldığını belirten Bayram, asgari ücretlinin geçmiş enflasyon tahminlerinin sapmasından dolayı bir alacağı olduğunu ifade etti.
Merkez Bankası'nın bu yıl sonu gerçekleşen enflasyon tahmininin yüzde 28,4 seviyesinde bulunduğunu, gelecek yıl sonu beklentisinin ise yüzde 21 olduğunu aktardı.
Asgari ücret artışının beklenen enflasyona göre yapılmasının doğru olmadığını savunan Bayram, artışın gerçekleşen enflasyon oranına göre yapılması ve üzerine mutlaka refah payı eklenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir zam yapılmamış olmasına rağmen enflasyon beklentilerinin şaştığına dikkat çeken Bayram, "Ücretler artırılırsa enflasyon artar tezi bu sene çöktü" ifadelerini kullandı.
Türk-İş tarafından yapılan açlık sınırı araştırmasına da değinen Bayram, asgari ücret zammı için net bir oran paylaştı.
Asgari ücrette asgari olarak yüzde 25'lik bir artışın şart olduğunu belirten Bayram, asıl beklentisini şu sözlerle dile getirdi:
"Cumhurbaşkanımızın sözüdür; vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ben en az yüzde 30'luk, en fazla yüzde 35'lik bir artışın kapıda olduğunu düşünüyorum ve yapılması gerektiğine inanıyorum. Asgari ücrette en az yüzde 30 artış bekliyorum."