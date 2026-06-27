Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle ünlenen ve sosyal medyada beğeni toplayan Muhammed Yahya, bu kez Trump'ın NATO zirvesi sebebiyle Türkiye gelecek olmasını konu edindi. Erdoğan2n Trump'a "Burayı da karıştırmazsın değil mi?" sözüyle başlayan videoda iktidarın vatandaş için yıllarca yapmadığı geliştirmeleri, NATO zirvesi için makyajlama olarak yapması eleştirildi.

Videonun sonunda türk vatandaşını temsilen "Bizim evin elektrik su işleri vardı başkanım, onları da halleder misiniz?" sorusuna verilen yanıt çok konuşuldu. Vatandaşın talebine "Senin evinin elektrik suyunun NATO zirvesiyle ne alakası var?" yanıtı verildi.

İşte Yahya'nın o çok konuşulan videosu