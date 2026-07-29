Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’nin yerel yönetim haritası, 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024 seçimleriyle köklü bir kırılmaya sahne oldu. Yıllarca yerel yönetimlerde ağırlığını koruyan iktidar partisi, 2019'da başlayan oy kaybını 2024 seçimlerinde çok daha ağır bir tabloyla tecrübe etti. Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin 14 büyükşehir ve 35 il belediyesini kazanmasıyla birlikte muhalefet, yerel yönetimlerde büyük bir üstünlük sağladı.

MUHALEFET BELEDİYELERİNE "BÜROKRASİ VE YARGI" ABLUKASI

Birgün’den Mustafa Bildirici’nin haberine göre; sandıktan çıkan bu sonucun ardından, Cumhur İttifakı tarafından yönetilmeyen belediyeler üzerinde ciddi bir idari ve mali baskı dönemi başladı.

Muhalefet partilerinin idaresindeki belediyeler, İller Bankası'ndan kredi bulmakta zorlanırken, onay bekleyen projeler bürokrasiye ve imza süreçlerine takıldı. Mali darboğaz yaratma girişimlerini, ardı ardına açılan soruşturmalar ve kayyum atamaları izledi. Yaşanan bu süreç, kamuoyunda "İktidar, kendisine oy vermeyen seçmeni cezalandırıyor" eleştirilerine neden oldu.

RAKAMLARLA DENETİM ATAĞI: 8'DEN 810'A SIÇRAYIŞ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 25 Temmuz 2026 tarihinde paylaştığı istatistikler, muhalefet belediyeleri üzerindeki baskı iddialarını rakamlarla kanıtlar nitelikte. Tabloya göre, seçimlerin ardından belediyelere yönelik teftişler adeta patlama yaptı.

2023 yılında ülke genelinde sadece 8 belediye denetlenirken, yerel yönetimlerin el değiştirdiği 2024 yılında bu sayı 759'a fırladı.

Müfettişlerin mesaisi 2025 yılında daha da hızlandı ve denetlenen belediye sayısı 810'a ulaştı.

2025 yılındaki 810 denetimin 641'ini büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyeleri oluşturdu.

Müfettişler aynı yıl içinde 73 büyükşehir, 75 il ve 21 ilçe belediyesinin kapısını çaldı.

2025 yılı teftişleri sonucunda mahalli idareler için toplam 714 denetim raporu düzenlendi. Bu raporların 200'ü ise dikkat çekici bir şekilde "Özel Teftiş Raporu" statüsünde sınıflandırıldı.