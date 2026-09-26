Mansur Yavaş’ın CHP’den istifası, Türkiye siyasetinde yalnızca bir belediye başkanının partisinden ayrılması olarak okunamayacak kadar çok tartışmayı beraberinde getirdi. Ancak bu tartışmanın belki de en dikkat çekici tarafı Yavaş’tan çok, kendisine yönelik tutumların kimler tarafından ve hangi gerekçelerle ortaya konulduğu.

Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 9 Eylül’de yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı. Görüşmede Ankara’nın ulaşım altyapısı, metro yatırımları ve devam eden projelerin ele alındığını açıkladı.

Normal şartlarda bir büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, hele ülkenin siyasi kutuplaşması düşünüldüğünde, elbette haber olabilir. Görüşmenin içeriği, zamanlaması ve siyasi sonuçları da tartışılabilir.

Fakat bir görüşmeyi haber olmaktan çıkarıp bir siyasetçinin siyasi kimliğinin neredeyse tek açıklaması haline getirmek başka bir şeydir.

Yavaş’ın görüşme sonrasında açıklama yapmak zorunda kalması, aslında tartışmanın hangi noktaya geldiğini gösteriyordu.

Ardından CHP’den istifa etti.

Üstelik Yavaş’ın istifası, başka bir partiye geçiş şeklinde gerçekleşmedi. Siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. İstifa açıklamasında kararını uzun süredir düşündüğünü, CHP içinde yaşanan hukuki ve siyasi tartışmaların siyaseti toplumun güvenini zedeleyen bir noktaya taşıdığını söyledi. Ayrıca seçmenin iradesinin, onun onay vermediği siyasi adreslere taşınmasını doğru bulmadığını belirtti.

Bence tartışmanın en önemli noktalarından biri de burası.

Bir siyasetçi partisinden ayrıldığında, ilk refleksin “hangi partiye geçecek?” olması Türkiye siyasetinin alışılmış reflekslerinden biri. Çünkü siyaseti çoğu zaman fikirlerden, ilkelerden veya seçmen iradesinden önce parti tabelaları üzerinden okuyoruz.

Oysa Yavaş’ın istifadan sonra bağımsız kalmayı tercih etmesi, etik açıdan ayrıca tartışılması gereken bir tutumdur.

Çünkü seçmenin oyuyla elde edilmiş bir siyasi kimliği, bir partiden ayrılır ayrılmaz başka bir partiye taşımak yerine bağımsız kalmak; en azından bu aşamada, “Ben bir partinin çatısı altında değil, kendi siyasi sorumluluğumla hareket edeceğim” demektir.

Bunun doğru veya yanlış olduğuna dair siyasi bir hüküm vermek başka bir meseledir. Ancak bunun Türkiye'deki parti değiştirme alışkanlığı açısından önemli bir ayrım olduğu açıktır.

Tam da burada tartışmayı CHP–Yeni Parti eksenine sıkıştırmanın ne kadar kısır olduğu ortaya çıkıyor.

Yavaş’ın CHP’den ayrılmasıyla birlikte tartışmanın bir bölümünün “CHP mi, Yeni Parti mi?”, “Yavaş hangi tarafa gidecek?”, “Yeni Parti ile ilişkisi ne olacak?” sorularına indirgenmesi, Türkiye siyaseti açısından yeni bir şey üretmiyor.

Çünkü Türkiye'nin asıl meselesi zaten bundan daha büyük.

Türkiye'de seçmenlerin önemli bir bölümü uzun zamandır parti kimlikleri ile adaylar, liderler ve siyasi beklentiler arasında gidip geliyor. Dolayısıyla Yavaş'ın bağımsız kalması, tam da bu noktada siyasetin parti tabelalarından biraz daha farklı bir zeminde tartışılabilmesine imkan verebilir.

Fakat bunun yerine tartışmayı yeniden “CHP'den ayrıldı, şimdi hangi partiye gidecek?” sorusuna indirgemek, eski siyasi alışkanlığın tekrarı olur.

İşin daha ilginç tarafı ise medyanın tavrı.

CHP’den ayrılan farklı isimlerin istifaları bazı muhalif çevrelerde “CHP’de çözülme”, “yeni siyasi arayış” veya “yeniden yapılanma” başlıklarıyla ele alınabilirken, Yavaş’ın ayrılığında muhalif medyanın bir bölümünün çok daha sert bir tutum alması dikkat çekti.

Buradaki temel dayanak ise büyük ölçüde Erdoğan görüşmesi gibi görünüyor.

Yavaş hem Erdoğan görüşmesinden sonra hem de CHP’den istifasının ardından kendisini açıklamak zorunda kaldı.

Burada şu soru sorulabilir:

Muhalif olmak, Erdoğan ile görüşen herkese mesafeli durmak mıdır?

Yoksa bir siyasetçinin Erdoğan'la görüşmesini de, CHP'den ayrılmasını da, bağımsız kalmasını da kendi şartları içerisinde değerlendirebilmek midir?

Bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı ile görüşmesi elbette eleştirilebilir. Fakat görüşmenin varlığını tek başına siyasi niyetin kanıtı haline getirmek, gazetecilik ile siyasi pozisyon alma arasındaki sınırı bulanıklaştırabilir.

Üstelik ortaya daha da ilginç bir tablo çıktı.

Devlet Bahçeli, Yavaş'ın istifasının ardından televizyon kanallarında Yavaş'ın yoğun biçimde tartışılmasına tepki gösterdi. Bahçeli'nin itirazının merkezinde, bu tartışmaların Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler gündemini gölgede bırakması vardı.

Böylece istemeden de olsa ortaya tuhaf bir durum çıktı:

Yavaş'ı konuşan muhalif ekranlara, iktidarın en önemli ortaklarından biri “Neden bu kadar Yavaş konuşuyorsunuz?” diye itiraz etmiş oldu.

Bu durum, Yavaş'ın siyasi pozisyonundan bağımsız olarak medya açısından üzerinde düşünülmesi gereken bir tablo.

Çünkü mesele artık yalnızca Mansur Yavaş değil.

Mesele, Türkiye'de “muhalif medya” olarak tanımlanan kesimin hangi ölçüye göre muhalefet yaptığı.

Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesi eleştirilebilir. CHP'den istifası da tartışılabilir. Bağımsız kalma kararının siyasi sonuçları da sorgulanabilir. Ancak bütün bunların sonunda tartışmayı yeniden CHP ile Yeni Parti arasındaki rekabete sıkıştırmak, Türkiye siyasetine fazla bir şey kazandırmaz.

Belki de tam tersine, siyasetin asıl ihtiyacı olan alanı daraltır.

Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı yalnızca yeni parti isimleri veya yeni ittifak kombinasyonları değildir. Seçmenin siyasi tercihini parti sadakatinden, medya yönlendirmesinden ve “hangi taraftasın?” baskısından biraz olsun bağımsızlaştırabilecek bir tartışma zemini de gereklidir.

Yavaş'ın CHP'den ayrılıp bağımsız kalması, bu açıdan okunabilecek bir siyasi tercihtir.

Beğenilir ya da eleştirilir.

Ama önce bağımsız kalma tercihinin kendisini tartışmak gerekir.

Yoksa her siyasi hareketi hemen başka bir partiye, her görüşmeyi başka bir ittifaka, her ayrılığı başka bir pazarlığa bağladığımız sürece Türkiye siyasetinde değişen yalnızca isimler olur.

Siyasetin kendisi değil.