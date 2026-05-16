GündemAr'ın yaptığı anket, vatandaşın Türkiye'deki gidişatı nasıl değerlendirdiğini ortaya koydu. Muhalefetin 'Erdoğan sandıktan kaçıyor' dediği ankette AK Parti'yi üzecek sonuçlar ortaya çıktı.
Muhalefetin Erdoğan için 'Sandıktan kaçıyor' dediği anket ortaya çıktı: %70 gidişattan memnun değil
Türkiye'de muhalefet seçim baskısını artırırken, iktidar ara ve erken seçime kapıları tamamen kapattı. Muhalefet "Erdoğan kazandığını görse hemen seçime gider" diyor.Aykut Metehan
GÜNDEMAR'ın yaptığı son ankette vatandaşlara "Türkiye'nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu soruldu.
Vatandaşlar Türkiye'deki gişattan memnun olmadığını net biçimde ortaya koydu.
İşte GÜNDEMAR'ın son anketinde ortaya çıkan çarpıcı veriler şöyle:
Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?
İyiye gidiyor: %27
Kötüye gidiyor: %70
Fikrim yok: %3
Kaynak: Haber Merkezi