Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğu tespiti ile iptaline karar verdi. Mahkeme, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi.

Karar sonrası İYİ Parti ve Zafer Partisi olağanüstü toplantı kararı alırken liderlerden de tepkiler geldi.

İYİ PARTİ LİDERİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde; ALINAN BUTLAN KARARININ, KENDİSİ MUTLAK BUTLANDIR!..

ZAFER PARTİSİ LİDERİ ÜMİT ÖZDDAĞ

Antalya Serik’te 1 saat önce başlattığım 3 günlük Antalya programını iptal ederek Ankara’ya dönüyorum. CHP’de mutlak Butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir: Zafer Partisi divanı bu akşam 20.00’de Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu’nun başkanlığında toplanacak. Yarın saat 11.00’de benim başkanlığımda 2. Toplantıyı gerçekleştireceğiz.