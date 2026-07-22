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Kaynak: İHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethiye, Marmaris, Milas ilçeleri ile Antalya’da ortak operasyon gerçekleştirildi.



Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 12 adet şarjör, 1.467 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ile 16 adet 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen silah ve mühimmatlara da el konuldu.



Çalışmalar kapsamında yakalanan F.K. isimli şahsın yapılan sorgulamasında hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.