İstanbul ve Antalya’dan sonra en çok ziyaret edilen Muğla’ya 2026’nın ilk iki ayında, 2024’e göre yüzde 24 artış, 2025’e göre ise yüzde 1 düşüş gerçekleşti.

İNGİLİZ TURİSTLER ÖNDE

İlgi sıralamasında İngiltere başı çekerken, İngiltere’den 6 bin 577, İrlanda’dan 1 327, Almanya’dan 1 042, Fransa’dan 763 ve Yunanistan’dan 731 turist geldi. Diğer ülkelerden gelen turist sayısı ise 16 bin 991 oldu.

Muğla’ya giriş yapan turistlerin 7 bin 909’u Dalaman, 3 bin 414’ü Milas-Bodrum Havalimanı’ndan, 16 bin 108’i ise deniz gümrük kapılarından giriş yaptı. İl, deniz turizmi ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor.