Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, transfer çalışmaları doğrultusunda 28 yaşındaki file bekçisiyle resmi sözleşmeye imza atıldığı duyuruldu.

Ankara Keçiörengücü'nden savunmaya çifte takviyeAnkara Keçiörengücü'nden savunmaya çifte takviyeSpor

"Eskişehirspor altyapısından yetişen Ekrem Kılıçarslan, kariyerinde sırasıyla Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Göztepe, Ankara Keçiörengücü ve Esenler Erokspor formalarını giydi. Kariyerinde Trendyol 1. Lig'de 106 maçta görev alan Ekrem Kılıçarslan, Esenler Erokspor formasıyla 30 lig maçına çıktı. Ekrem Kılıçarslan'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

Çorum FK Hüseyin Bulut'u renklerine bağladıÇorum FK Hüseyin Bulut'u renklerine bağladıSpor