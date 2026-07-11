Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, transfer çalışmaları doğrultusunda 28 yaşındaki file bekçisiyle resmi sözleşmeye imza atıldığı duyuruldu.
"Eskişehirspor altyapısından yetişen Ekrem Kılıçarslan, kariyerinde sırasıyla Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Göztepe, Ankara Keçiörengücü ve Esenler Erokspor formalarını giydi. Kariyerinde Trendyol 1. Lig'de 106 maçta görev alan Ekrem Kılıçarslan, Esenler Erokspor formasıyla 30 lig maçına çıktı. Ekrem Kılıçarslan'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."