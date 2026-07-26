Trabzonspor'un 21 yaşındaki genç forveti Poyraz Efe Yıldırım'ın yeni adresi Muğlaspor oldu.
MUĞLASPOR TRANSFERİ DUYURDU
Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor Poyraz Efe Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
GEÇTİĞİMİZ SEZON ANTALYASPOR VE SAKARYASPOR FORMALARI GİYMİŞTİ
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Antalyaspor'a kiralanan Poyraz Efe, Süper Lig'de yeterli süre bulamaması nedeniyle devre arasında Akdeniz ekibinden ayrılarak Sakaryaspor'a katılmıştı.
Sakaryaspor'da 16 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistle oynayan 1,90'lık forvet yeni sezonda Muğlaspor forması giyecek.