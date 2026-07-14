Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kulüpten yapılan açıklamada, genç hücum oyuncusunun geçici transferi konusunda Göztepe ile anlaşmaya varıldığı ve transfer sürecinin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kariyerinde sırasıyla HJK Klubi 04, SV Ried II ve Göztepe formaları giyen Salem Bouajila, yeni sezonda yeşil-beyazlı ekibimizin başarısı için ter dökecektir. Transfer sürecindeki işbirliği ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı Göztepe Spor Kulübü yönetimine teşekkür eder, yeni futbolcumuz Bouajila'ya yeşil-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sözleşme imzalanan Bouajila, geride kalan sezonda Göztepe'nin 19 yaş altı takımıyla çıktığı 19 maçta 14 gol atma başarısı gösterirken, Trendyol Süper Lig'de de A takım formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı.