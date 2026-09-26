Kaynak: İHA

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.