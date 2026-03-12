Böylece de Muğla’da kadınların erkeklere oranla daha uzun ömürlü olduğu görüldü. Veriler, kentte kadınların yaşlı nüfus içindeki oranının erkeklere kıyasla daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Bu durumun temel nedenleri arasında kadınların ortalama yaşam süresinin erkeklere göre daha uzun olmasını ve ileri yaş gruplarında erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olmasını gösteriyor. Emeklilerin yaşamayı tercih ettiği iller arasında yer alan Muğla’da yaşlı nüfus oranının Türkiye ortalamasına yakın seyrettiği, özellikle kıyı ilçelerinde bu oranın daha belirgin şekilde arttığı ifade ediliyor.