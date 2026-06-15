Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Menteşe'nin sevilen ailelerinden Medine ve Ayhan Keser çiftinin oğulları Atakan Keser, Vietnamlı Xuan Thi Nguyen ve Hoa Ngoc Le çiftinin kızları Huong ile dünyaevine girdi. Genç çiftin mutluluğu, aileleri ve yakınlarının katıldığı görkemli bir organizasyonla kutlandı.

DÜĞÜN YEMEĞİNE YOĞUN İLGİ

Düğün programı kapsamında ilk olarak Kafaca Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde davetlilere geleneksel düğün yemeği ikram edildi. Keser ailesinin dostları, akrabaları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı organizasyonda samimi ve sıcak görüntüler yaşandı.

İKİ KÜLTÜR AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTU

Gün boyu süren kutlamalar, akşam saatlerinde düzenlenen düğün töreniyle devam etti. Salonda gerçekleştirilen organizasyonda Türk ve Vietnam kültürlerinin bir araya gelmesi renkli anlara sahne oldu.

Davetliler genç çiftin mutluluğunu paylaşırken, düğün boyunca neşeli ve coşkulu anlar yaşandı. Türkiye ile Vietnam arasında kurulan bu özel birliktelik, katılımcılardan da büyük ilgi gördü.

MENTEŞE'DE UNUTULMAZ GECE

Yoğun katılımla gerçekleşen düğün töreninde Atakan ve Huong çifti, hayatlarının en özel gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. İki farklı coğrafyadan gelen ailelerin bir araya geldiği organizasyon, dostluk ve kültürel kaynaşmanın güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.