Kadrosunda yer alan 12 sporcunun 8’ini Muğlalı oyuncuların oluşturduğu ekip, Muğlalı antrenör Serkan Şen yönetiminde mücadele verdi. Bu sonuçla Muğla sporcuları da uluslararası arenada dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Turnuvada Muğlalı Sude Nur Kurt 5 golle takımın en skorer ismi olurken, şampiyonanın genel sıralamasında da üçüncü sırayı kaptı. Muğla’dan bu denli geniş bir grupla başka bir Avrupa ülkesinin takımına transfer olan sporcular, hokey branşında tarihi bir ilke imza attı. Takımda Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Aleyna Satılmış, Sıla Çelebi, Ayşegül Uğur, Cansu Yasan, Arzu Nur Öztürk ve Nilay Nur Öztürk forma giydi.

Antrenör Serkan Şen, maçlarda ilk 6 oyuncunun tamamının Muğlalı sporculardan oluştuğunu belirterek şunları ifade etti:

“Bazı dakikalarda ben dahi gözyaşlarımı tutamadım. İkinci galibiyetimizi aldığımız karşılaşmada Gürcistan Hokey Federasyonu Başkanı Avtandil Tevdoradze bile duygulanıp yanıma gelerek sarıldı. Ülkemizi ve şehrimizi en iyi biçimde temsil edebildiğimiz için inanılmaz mutluyum. Muğla’nın hokeydeki seviyesinin birçok ülkenin milli takımından daha üstün olduğunu görmek gerçekten gurur kaynağı.

”Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım’da yer alan Aleyna Başbuğ’un yanı sıra yaş kriteri nedeniyle bazı genç sporcuların kadroda bulunamamasına rağmen elde edilen derecenin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dördüncülük harika bir netice. Gelecek yıl daha yüksek sıraları zorlayacağız. Bu turnuvada edindiğimiz deneyim ve yetkinlikler sayesinde Türkiye’de çok daha iyi sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum.”