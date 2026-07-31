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Kaynak: DHA

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde 29 Temmuz saat 07.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak ve 20 helikopterle havadan, 410 araç ve 1141 personelle karadan müdahale edildi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 kişi geçici olarak tahliye edildi. Yangında, 55 yapı da zarar gördü.

Yangın bölgesinin Seydikemer Devlet Hastanesi’ne yakın olması nedeniyle 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Saat 12.00 sıralarında geçici olarak trafiğe kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolu, saat 23.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

ORMAN İŞÇİLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Alevlere müdahale eden orman işçilerini taşıyan arazöz ile kamyonet, önceki gün alevlerin arasında kaldı. Her iki araçta hasar meydana gelirken, personel son

ALEVLERİN BIRAKTIĞI YIKIM ORTAYA ÇIKTI!

Seydikemer’de orman yangınında zarar gören alan dronla görüntülendi. Yangının etkili olduğu bölgenin gri renge büründüğü görülürken, bazı noktalardan beyaz dumanların yükselmeye devam ettiği fark edildi.

BİNLERCE HEKTAR KÜL OLDU!

Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Dün sabah saatlerinde enerjisi düşürülen yangında, bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle yeniden alevler yükseldi. Yangına 10 helikopter, 3 uçak, 31 arazöz, 12 su tankeri, 2 dozer ve 210 personelle müdahale edildi. Yangın bugün kontrol altına alındı.

Seydikemer’de ilk belirlemelere göre orman ve tarım alanı olmak üzere 5 bin hektardan fazla, Fethiye’de ise 200 hektar ormanlık alan zarar gördü.