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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Çarşamba sabahı başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Gece boyunca karadan yürütülen amansız mücadele, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının devreye girmesiyle meyvesini verdi. Bölgede yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

GECE YARISI ÜZÜMLÜ MAHALLESİNDE ALEV ALARMI!

Seydikemer’deki yangınla mücadele sürerken, bir acı haber de Fethiye’nin Üzümlü Mahallesi’nden geldi. Gece saat 02.00 sıralarında patlak veren alevler, rüzgarı arkasına alarak ormanı yutmaya başladı. Ekiplerin gece boyu süren amansız kara müdahalesiyle facianın boyutu büyümden ilerleyiş durduruldu. Sabah havadan başlayan yoğun müdahale ile yangının enerjisi düşürüldü.

GÖRÜNTÜLERE YENİÇAĞ ULAŞTI

Yangın bölgesinden gelen ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere Yeniçağ ulaştı. Görüntüler ise sahadaki isimsiz kahramanların mücadelesini belgeledi.

Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, göz gözü görmeyen ve sıcaklığın tavan yaptığı Seydikemer’de, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri adeta destan yazdı.

Koruyucu maskeleri dahi olmadan, bir su tankerinin üstüne çıkarak alevlerin ortasına dalan MUSKİ çalışanlarının o anları gözleri doldurdu.

Yüksek sıcaklığa ve dumana aldırış etmeden alevlerin ilerleyişini kesen personelin bu özverisi, bölge halkından takdir topladı.

YETKİLİLERDEN HAYATİ UYARI

Bölgede soğutma ve tamamen kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan hassasiyetle sürdürülüyor. Yetkililer, yangın alanlarının halen risk taşıdığını belirterek vatandaşlara hayati bir çağrıda bulundu: "Yangın bölgelerine yaklaşmayın, yalnızca resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alın."