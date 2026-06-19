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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan kuvvetli yağış uyarısının ardından, Muğla genelinde beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Menteşe ilçesi başta olmak üzere kent merkezi ve çevre bölgelerde saat 14.50 sularında aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı durma noktasına getirdi.

Kısa süre içerisinde şiddetini artıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerine yol açtı. Bazı yollar akan sular nedeniyle adeta dereye dönüştü. Yağış anında görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesi, sürücülere trafikte zor anlar yaşattı. Sağanağın en yoğun olduğu dakikalarda araç silecekleri yetersiz kalırken, ulaşımda zaman zaman duraksamalar ve yavaşlamalar görüldü.

Yaklaşık 30 dakika boyunca çok yoğun bir şekilde devam eden kuvvetli yağış, yerini normal seyirde bir sağanağa bıraktı. Yağışın başlamasıyla birlikte kentteki hava sıcaklığında da sert bir düşüş meydana geldi. Gün içinde 32 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı, yağmurun ardından ani bir şekilde 16 dereceye kadar düştü.

Muğla'da yaşanan olumsuz hava şartlarının ardından yetkililerden de açıklamalar gecikmedi. Yaşanabilecek ani su baskınları, trafikteki aksamalar ve düşen görüş mesafesi gibi olumsuz etkenlere dikkat çeken yetkililer, hem sürücülerin hem de vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.