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Kaynak: İHA

Yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin kaldığı apart daireler ile ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde gerçekleştirdiği aramalarda 12 bin 918 gram esrar, satışa hazır şekilde paketlenmiş 114 parça halinde 57 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 405 dolar ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı şekilde imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapma suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.