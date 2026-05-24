Muğla’da narkotik ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda esrar, kokain ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Datça, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen operasyon kapsamında şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 190 gram esrar, 10 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan işlem başlatıldı.

Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi savcılık kararıyla salıverildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.