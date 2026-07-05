Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Muğla'da tuvalet fiyatı gündem oldu: Görenler gözlerine inanamadı

Muğla'da tuvalet fiyatı gündem oldu: Görenler gözlerine inanamadı

Muğla'nın turistik Akyaka Mahallesi'nde bir işletmenin müşteri olmayanlardan tuvalet kullanımı için 500 TL talep ettiğini gösteren uyarı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Diğer
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Muğla'da tuvalet fiyatı gündem oldu: Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 1

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bir işletmenin tuvalet girişine astığı uyarı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Muğla'da tuvalet fiyatı gündem oldu: Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 2

Turistik bölgelerde zaman zaman gündeme gelen yüksek fiyat tartışmalarına bu kez tuvalet kullanım ücreti eklendi.

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Muğla'da tuvalet fiyatı gündem oldu: Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 3

Kapıdaki uyarı şaşırttı
İşletmenin tuvalet kapısına asılan uyarıda, "Müşteri harici kullanım kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 TL." ifadeleri yer aldı.

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Muğla'da tuvalet fiyatı gündem oldu: Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 4

Yazıyı gören vatandaşlar ve tatilciler büyük şaşkınlık yaşadı.

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Muğla'da tuvalet fiyatı gündem oldu: Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 5

Sosyal medyada gündem oldu
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gençlerin fiyat karşısındaki şaşkınlığı da yer aldı.

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Muğla'da tuvalet fiyatı gündem oldu: Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 6

Videoda bir kişinin, "Müşteri olmazsan 500 lira verirsin." demesi üzerine yanındaki kişinin, "500 lira verir misin? 500 borç ver, gireceğim." şeklindeki esprili yanıtı sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

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Muğla'da tuvalet fiyatı gündem oldu: Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 7

Fiyat tartışması yeniden alevlendi
Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, turistik bölgelerde uygulanan yüksek fiyat politikalarını yeniden tartışmaya açtı.

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