Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bir işletmenin tuvalet girişine astığı uyarı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Muğla'da tuvalet fiyatı gündem oldu: Görenler gözlerine inanamadı
Muğla'nın turistik Akyaka Mahallesi'nde bir işletmenin müşteri olmayanlardan tuvalet kullanımı için 500 TL talep ettiğini gösteren uyarı sosyal medyada gündem oldu.Kaynak: Diğer
Turistik bölgelerde zaman zaman gündeme gelen yüksek fiyat tartışmalarına bu kez tuvalet kullanım ücreti eklendi.
Kapıdaki uyarı şaşırttı
İşletmenin tuvalet kapısına asılan uyarıda, "Müşteri harici kullanım kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 TL." ifadeleri yer aldı.
Yazıyı gören vatandaşlar ve tatilciler büyük şaşkınlık yaşadı.
Sosyal medyada gündem oldu
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gençlerin fiyat karşısındaki şaşkınlığı da yer aldı.
Videoda bir kişinin, "Müşteri olmazsan 500 lira verirsin." demesi üzerine yanındaki kişinin, "500 lira verir misin? 500 borç ver, gireceğim." şeklindeki esprili yanıtı sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
Fiyat tartışması yeniden alevlendi
Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, turistik bölgelerde uygulanan yüksek fiyat politikalarını yeniden tartışmaya açtı.