Muğla’da TOKİ kura günü belli oldu

Kura 9 Mart’ta yapılacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü “Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi” kapsamında Muğla’da inşa edilecek 6 bin 417 konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek.
İlk etapta 4 Mart’ta yapılması planlanan ancak ertelenen çekiliş, 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda ve halka açık olarak yapılacak.
Canlı yayınlanacak
Kura töreni, vatandaşların takip edebilmesi için TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.
Çekilişin tek oturumda tamamlanması planlanıyor.
Sonuçlar e-Devlet’te
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri sisteme aktarılacak.
Vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden “TOKİ Konut/İş Yeri Başvuru Sonucu Sorgulama” ekranından öğrenebilecek.
İstanbul'da da çekiliş haftaya
İstanbul TOKİ kura çekiminin 9-14 Mart 2026 haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Muğla'da inşa edilecek toplam 6 bin 417 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı tablodaki gibi.