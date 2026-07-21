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Kaynak: İHA

Kaza, Kızılyaka Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mercedes Vito marka hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan biri çocuk toplam yedi kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme ve soruşturma devam ediyor.