Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Muğla’nın Ortaca ilçesinde şüpheli bir ölüm olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki H.G.’den bir süredir haber alamayan yakınları ve çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine şahsın ikamet ettiği adrese emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede belirtilen adrese ulaşarak içeri giren ekipler, evde yaptıkları incelemede H.G.'yi av tüfeği ile vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk kontrollerde, 47 yaşındaki H.G.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde, ölüm olayının birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.

H.G.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.