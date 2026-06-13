Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentteki şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı bir sosyal etkinlik gerçekleştirdi. Organizasyon kapsamında Menteşe, Ula, Kavaklıdere, Fethiye, Seydikemer, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Yatağan ilçelerinden gelen 360 şehit yakını, gazi ve gazi yakını, Fethiye'nin eşsiz koyları ile Akyaka'nın doğal güzelliklerini tekne turuyla keşfetme fırsatı buldu.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehit aileleri ve gazilerin toplumun en değerli emanetleri olduğunu vurguladı. Amaçlarının bu özel konukların sosyal yaşamda daha aktif yer almalarını sağlamak olduğunu belirten Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onlara duyduğumuz minneti ifade etmek hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak şehit yakınlarımız ve gazilerimizin sosyal yaşamda daha aktif yer almaları, bir araya gelerek güzel anılar biriktirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."

Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, sağlanan imkanlar için teşekkür ederek, "Temsil ettiğim camia adına Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz. Ailelerimizin yüzünü güldürebilmek, içindeki acıyı birazcık hafifletebilmek bizim en büyük tesellimiz." dedi.

Tekne gezisine katılan şehit polis eşi Esin Çetinkaya, belediyenin kendilerine her zaman sahip çıktığını kaydederken, katılımcılardan Emine Sefa ise görevlilerin yakın ilgisinden çok memnun kaldıklarını ve bu tür organizasyonların kendilerine yalnız olmadıklarını hissettirdiğini ifade etti.