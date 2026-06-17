Kaynak: AA

Muğla’nın Menteşe ilçesinde park halinde bulunan bir karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen yanında park edilmiş durumda olan bir otomobile de sirayet ederek iki aracın da büyük çapta zarar görmesine yol açtı.

Kötekli Mahallesi'nde park halindeki bir karavanın alev aldığını fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın, çevrede bulunan diğer araçlara ve yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü, alevlere teslim olan karavan ile yanındaki otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldiği tespit edildi.

İlk incelemelere göre yangının karavandan çıktığının değerlendirildiği belirtildi.