Muğla Çiftlik Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Havadan uçak ve helikopterlerin yoğun müdahalesi, karadan da ekiplerin çalışmaları ile alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Muğla’da orman yangını: Kontrol altına alındı
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanlık bölgede yangın çıktı. Çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonrası kontrol altına alındı.
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