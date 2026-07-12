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Kaynak: AA

Yangın, Hamursuz Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki alanlara yayıldı.

İhbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan ise 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Ormanlık ve tarım alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.